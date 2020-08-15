Помпео призвал страны ЕС запретить въезд лицам, связанным с "Хезболлах"

Госсекретарь США Майкл Помпео призвал страны Евросоюза запретить въезд лицам, связанным с организацией "Хезболлах", как это ранее сделала Литва. Об этом глава американский дипломатии написал в субботу на своей странице в Twitter, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Литва предприняла важный шаг, запретив въезд на свою территорию [членам] "Хезболлах" на основании того, что это - террористическая организация. Мы призываем наших европейских партнеров последовать примеру Литвы и воспрепятствовать ее [организации "Хезболлах"] деятельности в Европе", - заявил он.

Ранее МИД Литвы сообщил, что лица, связанные с организацией "Хезболлах", в течение 10 лет не смогут въехать на территорию балтийской республики. Как указали во внешнеполитическом ведомстве, страна тем самым солидаризируется с Великобританией, Германией, Нидерландами и США, разделяющими такую же позицию в отношении "Хезболлах".