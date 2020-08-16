Байден на 9% опережает Трампа по популярности среди избирателей
Большая часть американцев готова проголосовать на грядущих президентских выборах за кандидата от Демократической партии Джо Байдена, свидетельствуют данные очередного опроса населения, который устроили The Wall Street Journal и NBC News, передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru.
Так, поддержать Байдена намерены 50% респондентов. Притом действующему президенту Дональду Трампу выразил поддержку только 41% опрошенных.
Выборы в США намечены на 3 ноября.
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