Трое полицейских ранены при стрельбе в Техасе

Трое полицейских получили в воскресенье ранения при стрельбе в Сидар-Парке (штат Техас). Об этом сообщается в Twitter полицейского управления города, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Полицейские были госпитализированы, их состояние стабильное.

Полиция прибыла к жилому дому в северной части города по вызову. Подозреваемый забаррикадировался внутри. О его задержании пока не сообщалось.