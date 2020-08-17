Трое полицейских ранены при стрельбе в Техасе
Трое полицейских получили в воскресенье ранения при стрельбе в Сидар-Парке (штат Техас). Об этом сообщается в Twitter полицейского управления города, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Полицейские были госпитализированы, их состояние стабильное.
Полиция прибыла к жилому дому в северной части города по вызову. Подозреваемый забаррикадировался внутри. О его задержании пока не сообщалось.
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