Трое полицейских ранены при стрельбе в Техасе

США 17 августа 2020 03:13 (UTC+04:00)
Трое полицейских ранены при стрельбе в Техасе

Трое полицейских получили в воскресенье ранения при стрельбе в Сидар-Парке (штат Техас). Об этом сообщается в Twitter полицейского управления города, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Полицейские были госпитализированы, их состояние стабильное.

Полиция прибыла к жилому дому в северной части города по вызову. Подозреваемый забаррикадировался внутри. О его задержании пока не сообщалось.

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