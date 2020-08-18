Минэнерго: добыча сланцевой нефти в США в сентябре снизится до 7,56 млн баррелей в сутки

США 18 августа 2020 00:08 (UTC+04:00)
Минэнерго: добыча сланцевой нефти в США в сентябре снизится до 7,56 млн баррелей в сутки

Падение добычи сланцевой нефти в США в сентябре 2020 года по отношению к августу составит 19 тыс. баррелей - до 7,56 млн баррелей в сутки. Об этом говорится в отчете управления по энергетической информации (EIA) Минэнерго США, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

При этом фактическая добыча сланцевой нефти в августе оказалась выше значений, ожидаемых ведомством в предыдущем прогнозе, 7,58 млн б/с против оценки в 7,49 млн б/с.

Снижение объемов извлечения ожидается в четырех из семи нефтеносных районах, где сосредоточена добыча трудноизвлекаемой нефти, отмечается в отчете. Наибольшее падение прогнозируется на проектах в формации Игл-Форд, где среднесуточное производство сланцевой нефти должно снизиться в августе на 14 тыс. баррелей - до 1,08 млн б/с.

Снижение добычи по сравнению с фактическими августовским данными ожидается также в формации Анадарко на 13 тыс. баррелей в сутки - до 383 тыс. б/с, в Найобрарской формации - на 5 тыс. баррелей в сутки - до 595 тыс. б/с. А вот Пермском бассейне ожидается рост на 7 тыс. баррелей в сутки - до 4,15 млн б/с. На 7 тыс. б/с может вырасти добыча в формации Баккен, до 1,19 млн б/с.

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