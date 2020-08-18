Трамп назвал Путина "шахматистом мирового класса" наряду с Си Цзиньпином и Эрдоганом

Президент России Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин и турецкий лидер Тайип Эрдоган являются "шахматистами мирового класса", и бывший вице-президент США Джозеф Байден не сможет работать с ними на равных в случае победы на выборах.

Такое мнение высказал в понедельник лидер Белого дома Дональд Трамп, выступая перед своими сторонниками в штате Висконсин. Трансляцию его выступления вели американские новостные телекомпании, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Послушайте, я понял одно: Путин, председатель КНР Си [Цзиньпин], [северокорейский лидер] Ким Чен Ын, [президент] Турции Эрдоган - все они шахматисты мирового класса", - отметил президент. Он утверждал, что Байден не сможет с ними работать на равных, так как "его лучшие годы [в политике] не были такими уж замечательными".