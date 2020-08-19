Трамп заявил, что отложил торговые переговоры с Китаем
Президент США Дональд Трамп сообщил, что отложил торговые переговоры с Пекином. Как заявил во вторник журналистам в штате Аризона американский лидер, он не хочет "иметь дело" с КНР сейчас, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Я отложил переговоры с Китаем. Знаете, почему? Я не хочу иметь дело с ними сейчас, учитывая то, что они сделали с этой страной и миром. Я не хочу говорить с Китаем сейчас", - сказал Трамп. Общение президента с прессой показали американские новостные телеканалы.
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