Трамп заявил, что отложил торговые переговоры с Китаем

Президент США Дональд Трамп сообщил, что отложил торговые переговоры с Пекином. Как заявил во вторник журналистам в штате Аризона американский лидер, он не хочет "иметь дело" с КНР сейчас, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Я отложил переговоры с Китаем. Знаете, почему? Я не хочу иметь дело с ними сейчас, учитывая то, что они сделали с этой страной и миром. Я не хочу говорить с Китаем сейчас", - сказал Трамп. Общение президента с прессой показали американские новостные телеканалы.