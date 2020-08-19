США и Япония создадут группировку низкоорбитальных спутников для укрепления ПРО

США и Япония намерены к середине 2020-х годов развернуть обширную сеть миниатюрных низкоорбитальных спутников для обнаружения и отслеживания ракет следующего поколения, в том числе использующих гиперзвуковые технологии. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, в среду сообщила газета Nikkei.

Как ожидается, реализация проекта обойдется примерно в $9 млрд, а стороны в ближайшее время выработают детали сотрудничества. США планируют запустить около тысячи небольших аппаратов наблюдения на орбиту высотой от 300 до 1 тыс. км. При этом 200 из них оснастят инфракрасными датчиками для обнаружения ракет. Первые 30 экспериментальных спутников будут запущены в 2022 году, пишет Nikkei.

Япония, как отмечает издание, намерена присоединиться к их разработке и предложить свои технологии миниатюризации и разработки сенсоров. Также Токио будет заниматься частичным финансированием проекта. Нынешняя американская сеть раннего спутникового обнаружения, на которую полагается Япония, работает на высоте порядка 36 тыс. км, что делает ее наряду с наземными радарами малоэффективной против ракет с изменяемой траекторией полета или гиперзвукового оружия. Новая группировка низкоорбитальных аппаратов сможет восполнить пробел в системе ПРО и позволит Японии и США активизировать обмен разведывательными данными.

Как пишет Nikkei, главным фактором, повлиявшим на решение о запуске проекта, стал прогресс в ракетных разработках со стороны Китая, России и КНДР. В частности, Китай сейчас располагает примерно 2 тыс. ракет средней дальности, которые способны поразить Японию. Кроме того, эксперты утверждают, что КНР обладает сотнями ядерных боеголовок и в ближайшие годы будет наращивать этот арсенал, отмечает издание.

В настоящее время Япония применяет двухуровневую систему противоракетной обороны. Оснащенные комплексами Aegis корабли имеют на вооружении ракеты-перехватчики SM-3, которые должны сбить баллистическую ракету на среднем этапе траектории. Если этого сделать не удастся, будет задействован второй уровень ПРО с использованием систем Patriot PAC-3, способных перехватить ракету на заключительном этапе ее полета.

Япония намеревалась закупить у США два наземных комплекса Aegis Ashore, однако в итоге отказалась от этих планов. Взамен власти страны осенью этого года должны выработать новую стратегию укрепления ПРО. По сведениям газеты Yomiuri, приоритетным вариантом является создание низкоорбитальной группировки спутников, хотя наряду с ним рассматривается также возможность дополнительной закупки кораблей с системой Aegis или более мощных наземных радаров.