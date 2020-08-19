В США заявили, что коронавирус останется в будущем тяжелым бременем для экономики страны

Пандемия нового коронавируса в ближайшей перспективе будет оставаться "тяжелым бременем" для американской экономики, уровня занятости и инфляции в стране. Об этом говорится в опубликованном в среду отчете о состоявшемся 28-29 июля заседании руководящего Комитета Федеральной резервной системы (ФРС) США по открытому рынку, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Участники заседания "согласились с тем, что продолжающийся кризис в сфере здравоохранения в ближайшей перспективе ляжет тяжелым бременем на экономическую активность, занятость и инфляцию, а также создаст значительные риски для развития экономики в среднесрочной перспективе". Наряду с тревогой по поводу общих экономических показателей участники заседания выразили обеспокоенность в связи с рисками для финансовой системы и с растущим уровнем госдолга США. Задолженность федерального правительства в настоящее время составляет $26,6 трлн. При этом власти весной одобрили пакет стимулирующих экономику мер в размере более $2 трлн и намерены утвердить еще один размером не менее $1 трлн.

В конце прошлого месяца ФРС сохранила ставку на уровне 0 - 0,25% годовых, как и ожидалось рынком, в связи с тем, что текущие экономические показатели страны "значительно ниже" докризисного уровня.