В США арестовали почти 1,5 тыс. человек с июля при проведении операции

Американские власти при проведении масштабной операции по борьбе с преступностью арестовали в восьми городах страны с начала июля почти 1 500 человек. Об этом заявил в среду американский министр юстиции - генеральный прокурор Уильям Барр во время выступления в городе Канзас-Сити (штат Миссури), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Речь идет об операции, которая получила название Legend. О начале ее проведения в Канзас-Сити было объявлено в начале июля. Туда были направлены сотрудники федеральных силовых ведомств для оказания помощи местным правоохранительным органам в борьбе с преступностью. Позже операцию начали проводить также в Чикаго (штат Иллинойс), Альбукерке (штат Нью-Мексико), Кливленде (штат Огайо), Детройте (штат Мичиган), Милуоки (штат Висконсин), Сент-Луисе (штат Миссури) и Мемфисе (штат Теннесси).

"К настоящему времени оперативные группы федеральных органов и властей штата, участвующие в операции, произвели почти 1 500 арестов", - сказал Барр. По его словам, во многих случаях речь идет об обвинениях в тяжких преступлениях. Как подчеркнул глава Минюста США, взяты под стражу были, в частности, "90 подозреваемых в убийствах". Он констатировал, что "во многих городах операция только началась".

Барр отметил, что в последнее время "во многих американских городах выросло число совершаемых насильственных преступлений". По его словам, в числе причин этого действие в разных частях США санитарных мер, введенных из-за распространения нового коронавируса, досрочное освобождение заключенных в свете пандемии, а также попытки очернить полицию.

В США в последние месяцы уделяют особое внимание вопросам, касающимся нарушений в работе правоохранительных органов. Одной из причин этого стала смерть афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота). Стражи порядка использовали при его задержании 25 мая удушающий прием. Вскоре после этого афроамериканец умер в больнице.

После смерти Флойда в ряде штатов начались акции протеста против ущемления прав темнокожих, имели место столкновения с полицией, многочисленные случаи мародерства и вандализма.