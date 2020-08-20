Власти США рассчитывают лишить Китай части прибыли от продажи TikTok

Администрация президента Соединенных Штатов Дональда Трампа рассчитывает получить в казну часть средств от покупки компанией из США американского сегмента китайской социальной сети TikTok. Об этом заявил в среду в эфире телекомпании CNBC глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Ему задали вопрос о том, какова вероятность того, что Трамп будет добиваться отчислений властям США в случае заключения сделки по приобретению американского подразделения TikTok. "Он говорил об этом, - указал Кадлоу. - Не знаю, воплотится ли в жизнь сценарий, при котором министерство финансов получит свою долю от потенциального покупателя. Но президент говорил о том, что он, видимо, хотел бы лишить Китай части прибыли от продажи TikTok".

"Раньше такое не практиковалось, но это не означает того, что это нельзя сделать сейчас", - указал Кадлоу, отметив, что более подробной информацией по вопросу продажи американского сегмента социальной сети должен обладать министр финансов США Стивен Мнучин. По словам Кадлоу, окончательное решение пока не принято, и стоит дождаться середины сентября, когда наступит крайний срок для заключения сделки.

31 июля Трамп объявил, что планирует запретить TikTok на территории США. 3 августа он заявил, что Microsoft или другая американская компания должна заключить сделку по приобретению TikTok у китайской компании ByteDance до 15 сентября, иначе работа соцсети будет запрещена на территории страны. Опасения администрации США в отношении TikTok связаны с утверждениями, что ее руководство занимается пропагандой и передает данные пользователей китайским властям.

14 августа Трамп подписал исполнительный указ, обязующий ByteDance отказаться от всех связанных с соцсетью активов на территории США. В документе говорится, что в течение 90 дней с момента опубликования указа (с возможностью продления на 30 дней) Комитет по иностранным инвестициям США должен обязать ByteDance и ее дочерние компании избавиться от всех активов и прав в США. Кроме того, ByteDance должна избавиться от всех данных пользователей, полученных от TikTok и Musical.ly (соцсеть, которая была объединена с TikTok), а затем отчитаться об этом перед комитетом.