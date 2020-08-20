Трамп заявил, что США практически вывели войска из Ирака

Соединенные Штаты в основном вышли из Ирака. Об этом заявил в среду на пресс-конференции президент США Дональд Трамп, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Я очень хорошо лажу с [премьер-министром Ирака Мустафой аль-Казыми]. Мы в основном вышли из Ирака, оставили там очень мало военнослужащих, - сказал он. - Мы закончим эти бесконечные войны, нелепые бесконечные войны. Это было худшее решение в истории нашей страны". По мнению Трампа, американских военнослужащих никогда не должно было быть на Ближнем Востоке.

"Но мы выходим очень быстро, за три года", - отметил президент, затем перейдя к теме присутствия в Афганистане. Глава Белого дома утверждал, что у США "очень хорошо идут" переговоры с Афганистаном. "Мы снизили присутствие до очень небольшого уровня. Мы действуем там как полиция уже 19 лет. Пора нашим солдатам возвращаться домой", - добавил он.

Президент вновь напомнил, что осенью прошлого года вывел контингент из района турецко-сирийской границы: "Турция сама может позаботиться о себе".

В июне в совместном заявлении властей США и Ирака по итогам переговоров в рамках начавшегося между ними стратегического диалога говорилось о том, что Вашингтон в ближайшие месяцы продолжит сокращать свое военное присутствие в Ираке и будет обсуждать с Багдадом статус оставшихся в стране американских военнослужащих.

Как заявил 8 августа телеканалу Fox News глава Пентагона Марк Эспер, США к концу ноября намерены сократить воинский контингент в Афганистане менее чем до 5 тыс. человек.