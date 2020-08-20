Трамп заявил, что ОАЭ заинтересованы в покупке большого числа новейших истребителей F-35

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) заинтересованы в покупке у США значительного числа истребителей пятого поколения F-35, и американская администрация изучает такую возможность. Об этом заявил в среду на пресс-конференции президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"У них определенно есть деньги, чтобы за это заплатить", - сказал он, отметив, что во многих других случаях США приходится продавать свою военную технику в кредит, потому что у покупающих ее стран не хватает денег. "У них есть деньги, и они хотели бы купить довольно большое количество F-35, это лучший истребитель в мире, как вы знаете", - добавил американский лидер.

По его словам, администрация США изучает возможность продажи этих самолетов. "Да, они хотят купить F-35. Посмотрим, что из этого получится. Этот вопрос изучается, но они совершили большой прорыв в вопросе мира на Ближнем Востоке", - отметил Трамп.

Ранее канцелярия главы израильского кабмина Биньямина Нетаньяху заявила, что соглашение о нормализации отношений между Израилем и ОАЭ не содержит пункта о согласии еврейского государства на сделку по продаже американского оружия ОАЭ. Как подчеркивалось в сообщении, "США ясно дали понять Израилю, что всегда будут следить за сохранением его качественного [военно-технологического] преимущества [в регионе]". В канцелярии отметили, что премьер-министр Нетаньяху всегда выступал против продажи F-35 и другого современного оружия любым за исключением Израиля государствам Ближнего Востока, включая арабские страны, поддерживающие дипотношения с Израилем.

Вашингтон после войны Судного дня в октябре 1967 года обязался обеспечивать Израилю сохранение военно-технологического превосходства в регионе. Во вторник газета "Едиот ахронот" выступила с утверждением, что вашингтонская администрация "намерена продать" ОАЭ истребители F-35 и продвинутые беспилотные летательные аппараты "в рамках секретного пункта, ставшего частью соглашения об установлении дипломатических отношений" между Израилем и ОАЭ.

Президент США Дональд Трамп 13 августа сообщил о том, что Израиль и ОАЭ достигли соглашения о полной нормализации двусторонних отношений. Согласно договоренностям, Израиль приостановит распространение своего суверенитета на еврейские поселения на Западном берегу реки Иордан, что предусмотрено американским планом урегулирования палестино-израильского конфликта. Делегации Израиля и ОАЭ могут уже на текущей неделе подписать двусторонние соглашения, в том числе об инвестициях, туризме, прямых авиарейсах, безопасности, телекоммуникациях, технологиях, энергетике, здравоохранении, культуре, окружающей среде, взаимном учреждении посольств.