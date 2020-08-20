Трамп хотел обменять Пуэрто-Рико на Гренландию

Бывший сотрудник администрации президента США Дональда Трампа Майлз Тейлор заявил, что глава государства интересовался возможностью обменять Пуэрто-Рико на Гренландию. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru, он рассказал MSNBC.

«Однажды <…> он сказал нам, что хотел бы купить Гренландию, хотел бы узнать, можем ли мы продать Пуэрто-Рико, можем ли мы обменять Пуэрто-Рико на Гренландию», — поделился Тейлор.

По словам экс-сотрудника администрации, Трамп якобы объяснил желание избавиться от Пуэрто-Рико тем, что там «грязно и бедные люди».