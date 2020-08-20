Камала Харрис утверждена кандидатом в вице-президенты США от демократов

Демократическая партия США утвердила в среду своим кандидатом в вице-президенты страны на ноябрьских выборах сенатора от Калифорнии Камалу Харрис. Это решение принято на общенациональном съезде в Милуоки (штат Висконсин), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Председатель съезда конгрессмен от штата Миссисипи Бенни Томпсон констатировал, что альтернатив кандидатуре Харрис нет. "Я объявляю, что Камала Харрис выбрана кандидатом от демократов в вице-президенты", - заявил он.

Харрис выступила после Томпсона и заявила, что согласна стать претендентом на указанный пост. Она в отличие от большинства других участников съезда выступала не дистанционно, а присутствовала в зале.

Джозеф Байден, утвержденный во вторник кандидатом в президенты США от демократов, 11 августа заявил, что выбрал Харрис своей напарницей в предвыборной гонке. Она ранее была соперницей Байдена в борьбе за выдвижение кандидатом от демократов в президенты США. В декабре 2019 года Харрис объявила о выходе из гонки. Позже сенатор выступила в поддержку Байдена. Сенатор не раз называла себя "единственной темнокожей" среди участников предвыборной борьбы. Ее мать родом из Индии, а отец приехал в США с Ямайки.

Это первый случай в истории США, когда кандидатом от демократов или республиканцев на пост вице-президента становится женщина, не являющаяся представительницей белого населения страны.