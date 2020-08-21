Трамп вновь подчеркнул, что у него хорошие отношения с Ким Чен Ыном

Президент США Дональд Трамп в очередной раз подчеркнул, что поддерживает хорошие отношения с лидером КНДР Ким Чен Ыном, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"У нас хорошие отношения с ним, у меня с ним хорошие отношения. Когда я об этом говорю, меня спрашивают, не ужасно ли это. Нет, это не ужасно, это замечательно", - сказал американский лидер, выступая перед сторонниками в штате Пенсильвания. Трансляцию выступления вели американские новостные телекомпании.

Трамп также в очередной раз утверждал, что, если бы не стал президентом, между США и КНДР началась война, в результате которой погибли бы миллионы людей.