Трамп вновь подчеркнул, что у него хорошие отношения с Ким Чен Ыном
Президент США Дональд Трамп в очередной раз подчеркнул, что поддерживает хорошие отношения с лидером КНДР Ким Чен Ыном, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"У нас хорошие отношения с ним, у меня с ним хорошие отношения. Когда я об этом говорю, меня спрашивают, не ужасно ли это. Нет, это не ужасно, это замечательно", - сказал американский лидер, выступая перед сторонниками в штате Пенсильвания. Трансляцию выступления вели американские новостные телекомпании.
Трамп также в очередной раз утверждал, что, если бы не стал президентом, между США и КНДР началась война, в результате которой погибли бы миллионы людей.
Лента новостей
Вестибюли двух станций бакинского метро будут открыты для публичного доступа к платежным терминалами
Реализация Германо-азербайджанской совместной программы развития предпринимательства продолжается в онлайн-режиме
В Азербайджане за последние сутки выявлено 139 случаев инфицирования коронавирусом, вылечились 148 человек
Комментарии Хикмета Гаджиева о новой Стратегии национальной безопасности Армении опубликованы в болгарской прессе
КННКИ в Туркменистане объявляет тендер на предоставление услуг для сооружений компримирования природного газа