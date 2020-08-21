Байден согласился стать кандидатом в президенты США

Джозеф Байден согласен баллотироваться на пост президента США в качестве кандидата от демократов. Об этом он заявил в четверг на партийном съезде, который проходит в виртуальном формате в Милуоки (штат Висконсин), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По словам Байдена, в США сейчас по вине действующего американского лидера Дональда Трамп "слишком много злобы, слишком много страха, слишком много разногласий". "Даю слово: если вы доверите мне пост президента, я буду полагаться на лучшее во всех нас, не на худшее", - сказал политик.

"С большой гордостью и со смирением я принимаю предложение баллотироваться в президенты США", - подчеркнул Байден. Он заверил, что в случае победы будет "упорно трудиться" и в интересах тех, кто не голосовал за него.

Байден выразил готовность в случае победы на выборах служить всем американцам вне зависимости от партийных предпочтений.

"Несмотря на мою партийную принадлежность, я буду президентом для всей Америки, - заявил Байден. - Я буду работать на благо тех, кто не поддерживал меня, столь же усердно, как ради тех, кто проголосовал за меня. Работа президента заключается в том, чтобы представлять каждого из нас".

"Сейчас не время говорить о партиях, - подчеркнул он. - Настал момент говорить обо всей Америке". При этом он подверг критике своего соперника на грядущих выборах главы государства - действующего американского лидера Дональда Трампа.