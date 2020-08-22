В США приговорили к пожизненному заключению серийного убийцу, которого искали десятки лет

Суд в американском городе Сакраменто (штат Калифорния) в пятницу приговорил к пожизненному тюремному заключению 74-летнего Джозефа Джеймса де Анджело, который признал вину в убийстве 13 человек и десятках изнасилований, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Де Анджело, который в прошлом работал в полиции, был задержан в 2018 году после продолжавшихся несколько десятилетий поисков. Установить его личность удалось с помощью ДНК-экспертизы. Как заявляли представители правоохранительных органов округа Сакраменто, данное дело считалось одним из самых сложных в Калифорнии.

Де Анджело лишен права на досрочное освобождение из тюрьмы. Перед вынесением приговора он сказал, что "искренне раскаивается в содеянном".

По информации местных властей, де Анджело орудовал в Калифорнии в период с 1976 по 1986 год и совершил не менее 13 убийств, а также более 50 изнасилований. У него было множество прозвищ, в том числе "Убийца из золотого штата", "Настоящий ночной охотник", "Насильник с востока". Первоначально власти полагали, что речь идет о разных преступниках, однако со временем пришли к выводу, что это один человек.

Указанный преступник считался одним из самых одиозных в штате. В его поисках участвовали сотрудники ФБР США. Награда за информацию, которая могла бы помочь найти его, составляла 50 тысяч долларов. В СМИ ранее выдвигались версии о том, что убийца избегал ареста, так как был хорошо знаком с методами работы полиции.