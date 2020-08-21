Трамп считает, что в случае его переизбрания Иран за неделю заключит ядерную сделку с США

Иран будет готов едва ли не в течение недели заключить новую комплексную договоренность с США, охватывающую в том числе ядерные разработки, в случае переизбрания в ноябре американским президентом Дональда Трампа. Такое мнение выразил глава администрации США, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Они (иранские власти - прим. ТАСС) заключат сделку. Я говорю, что они заключат сделку в течение месяца, но, вероятно, имею в виду неделю. Просто хочу оказаться точным", - заявил Трамп. Он выступил в пригороде Вашингтона Арлингтоне (штат Вирджиния) перед участниками американской неправительственной организации консервативной направленности Совет за национальную политику.

Под одобрительный смех аудитории, состоявшей из его сторонников, хозяин Белого дома полушутя пояснил, что, если его прогноз окажется не вполне правильным, то внешнеполитические аналитики и комментаторы в Вашингтоне будут яростно критиковать его за подписание нового соглашения с Ираном в течение "10 дней", а не недели.

"Они (руководители в Тегеране - прим. ТАСС) просто хотят увидеть, одержу ли я [в ноябре] победу. Если да, то они пойдут на сделку. Если же по каким-то причинам я проиграю, то они будут тянуть время и получат [впоследствии от Вашингтона] одну из самых лучших [для Тегерана] сделок <...>", - утверждал республиканец Трамп. Его соперником на выборах является демократ Джозеф Байден, который ранее уже сообщил о готовности в случае победы в ноябре вернуть США в состав участников Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) с Ираном. Администрация Трампа вышла из этой многосторонней договоренности в 2018 году.

Кроме того, Трамп в очередной раз подверг критике СВПД, охарактеризовав этот документ как "краткосрочную сделку" и сигнализировав, что не жалеет о выходе из нее. При этом американский лидер предположил, что пребывание США в составе участников СВПД не позволило бы достичь договоренности о нормализации отношений между ОАЭ и Израилем, о которой было на днях объявлено. "Если бы я сохранил эту сделку, то не было бы того, что сейчас происходит с ОАЭ, Израилем... Все [другие не нормализовавшие еще отношения с Израилем арабские страны] говорят: "Почему вы не пригласили нас?" Многие страны теперь хотят присоединиться. Такое было невозможно даже представить", - отметил президент.

СВПД был подписан постоянной пятеркой Совета Безопасности ООН и Германией с Ираном в 2015 году в целях преодоления кризиса вокруг его ядерных разработок. Покинув это соглашение, США начали кампанию оказания "максимального давления" на Иран, фактически направленную на его экономическое удушение.