Байден не исключил введения жестких мер по COVID-19 после победы на выборах

Кандидат в президенты США Джо Байден заявил, что в случае победы на выборах может ввести жесткие меры для борьбы с коронавирусом на территории страны.Об этом, как передает Trend со ссылкой на Газета.ru, сообщает телеканала ABC.

«Я буду готов сделать все что требуется, чтобы спасти жизни, потому что мы не можем развивать дальше страну, пока вирус не взят под контроль», — сказал Байден.

По его словам, экономика США не сможет восстановиться, а люди найти работу, если пандемия продолжит распространяться по стране.

Он также заявил, что считает методы борьбы с инфекцией нынешней администрации президента неэффективными.

По последним данным, коронавирусом в США заразились более 5,5 млн человек, жертвами инфекции стали свыше 174 тысяч пациентов, выздоровели почти 2 млн человек.