В Атлантическом океане зафиксировали сильное землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в субботу в Атлантическом океане недалеко от острова Вознесения. Об этом сообщила Геологическая служба США, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, эпицентр находился в 211 км к северо-востоку от Джорджтауна, административного центра острова с населением около 500 человек. Очаг залегал на глубине 10 км.

Информация о жертвах, разрушениях или угрозе цунами не поступала.