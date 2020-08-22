В Атлантическом океане зафиксировали сильное землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в субботу в Атлантическом океане недалеко от острова Вознесения. Об этом сообщила Геологическая служба США, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По ее данным, эпицентр находился в 211 км к северо-востоку от Джорджтауна, административного центра острова с населением около 500 человек. Очаг залегал на глубине 10 км.
Информация о жертвах, разрушениях или угрозе цунами не поступала.
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