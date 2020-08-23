В Луизиане начались протесты после убийства полицейскими афроамериканца

Протесты, перерастающие в беспорядки, начались в американском штате Луизиана после того, как полицейские застрелили афроамериканца, пытавшегося сбежать при задержании. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщило в воскресенье агентство Associated Press (АP).

По его сведениям, несколько десятков людей вышли на улицы города Лафайетт, где полицейские вечером 21 августа выстрелили в спину 31-летнему Трейфорду Пеллерину, пытавшемуся скрыться после неудачной попытки задержания. Позднее он умер в больнице.

Начавшиеся мирно протесты ночью переросли в беспорядки и столкновения с правоохранителями. Полицейские вынуждены были применить дымовые шашки для разгона толпы. Протестующие взрывали петарды и жгли покрышки на проезжей части. Несколько участников протестов были задержаны.

В пятницу вечером в полицию Лафайетта поступил звонок о мужчине, пытающемся зайти в магазин с ножом. Прибывшие на место служители правопорядка попытались остановить его при помощи электрошокера, однако он не сработал, и полицейские были вынуждены применить оружие, произведя около 10 выстрелов. Мужчина был доставлен в больницу, где умер от полученных ранений. Местное отделение правозащитной организации "Американский союз защиты гражданских свобод" назвало инцидент проявлением "полицейского беспредела по отношению к темнокожему человеку", ведется расследование обстоятельств инцидента.

В США в последние месяцы уделяют особое внимание вопросам, касающимся нарушений в работе правоохранительных органов. Одной из причин этого стала смерть афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота). Стражи порядка использовали при его задержании 25 мая удушающий прием. Вскоре после этого афроамериканец умер в больнице.

После смерти Флойда в ряде штатов начались акции протеста против ущемления прав темнокожих. Имели место столкновения с полицией, многочисленные случаи мародерства и вандализма.