Байден готов пойти на второй срок в случае победы на выборах в США
Кандидат в президенты Соединенных Штатов от Демократической партии Джо Байден в случае победы на выборах готов пойти на второй срок. Об этом сообщает ABC, передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru.
«Я думаю, это обоснованный вопрос, который допустимо задать любому человеку старше 70 лет, здоровы ли они и готовы ли, ... но я могу лишь сказать американцам: вы увидите», - сказал политик.
Он подтвердил, что готов находиться на посту главы государства в течение 8 лет.
Телеканал уточняет, что в случае победы на выборах на момент инаугурации Байдену будет 78 лет.
Лента новостей
В Узбекистане расширили список направлений для получения второго высшего образования на заочной форме
Хикмат Гаджиев: Азербайджан обеспечил конструктивное участие в переговорах по нагорно-карабахскому конфликту, но Армения продолжила ведение деструктивной политики
В Азербайджане за последние сутки выявлено 169 случая инфицирования коронавирусом, вылечились 151 человек
Вышел в эфир фильм из цикла "Формулы власти", посвященный 75-летию ЮНЕСКО - проект Михаила Гусмана (ВИДЕО)
Госсекретарь: Румынская «Transgaz» может предоставить инфраструктуру для безопасных поставок азербайджанского газа в Европу