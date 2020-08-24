Трамп будет готов рассмотреть возможность разъединения экономик США и Китая

Американский президент Дональд Трамп в случае победы на предстоящих в ноябре выборах будет готов рассмотреть возможность разъединения экономик США и Китая. Об этом президент США заявил в интервью журналистам телеканала Fox News, которое вышло в эфир в воскресенье, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Трампу был задан вопрос о том, как он будет проводить политику в отношении Китая в случае победы на выборах. "По сути, вы спрашиваете, разъединимся ли мы", - отметил Трамп. "Это очень интересный вопрос. Потому что пока мы ничего не получаем от Китая. Мы только теряем деньги", - отметил Трамп. "Мы теряем сотни миллиардов долларов, ничего не получая от Китая", - считает он.

"Если они не будут вести себя с нами надлежащим образом, я бы определенно подумал, я бы определенно сделал это", - добавил Трамп.