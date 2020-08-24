Трамп считает, что в случае переизбрания достигнет соглашения с Ираном за три недели

Президент США Дональд Трамп считает, что в случае победы на предстоящих в ноябре выборах достигнет договоренностей с Ираном примерно в течение трех недель. Об этом он заявил в интервью журналистам телеканала Fox News, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Рассказывая о том, какой курс он будет проводить в случае переизбрания, он отметил: "С Ираном я заключу сделку в течение первых трех недель". "Они просто ждут. Они хотят заключить сделку, - добавил Трамп.

Иран и постоянные члены Совета Безопасности ООН (Россия, Великобритания, Китай, США, Франция), а также Германия в 2015 году выработали Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), который ограничивал ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену санкций ООН и односторонних ограничительных мер США и ЕС. Президентом США в то время был демократ Обама, госсекретарем - Керри. В мае 2018 года администрация Трампа объявила о выходе США из СВПД и ввела против Ирана экономические санкции.