В Кеношае ввели комендантский час после ранения афроамериканца

Комендантский час вводится в ночь на вторник в городе Кеноша (штат Висконсин), где накануне вспыхнули беспорядки после того, как полицейские ранили выстрелами в спину 29-летнего афроамериканца Джейкоба Блейка. Об этом сообщила в понедельник в Twitter пресс-служба городского шерифа. Комендантский час будет действовать с 20:00 до 07:00 (05:00-16:00 GMT+4).

Минувшей ночью после массовых беспорядков городские власти ввели комендантский час до 07:00. Как указала в Twitter городское полицейское управление, эта мера была предпринята "в связи с многочисленными случаями грабежей". Протестующие разбили двери здания городского суда, подожгли несколько зданий и автомашин. Ранее в понедельник газета Kenosha News сообщила о предстоящем вводе в округ подразделений Национальной гвардии.

Губернатор штата Висконсин Тони Эверс, комментируя в Twitter инцидент в Кеноше, отметил, что "расизм - это указание на кризисное состояние общества". "Тут времени терять нельзя", - добавил он.

Инцидент в Кеноше произошел в воскресенье, когда 29-летний Блейк, пытался разнять двух поссорившихся женщин. Телекомпания ABC по ссылкой на подругу Блейка Лакешу Букер сообщила, что у него не было оружия. Раненый доставлен в госпиталь Милуоки, его состояние оценивается как тяжелое.

В мае нынешнего года убийство полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота) спровоцировало массовые протесты по всей стране, проходившие под лозунгом "Жизни темнокожих имеют значение". Во время протестов для наведения порядка к местным правоохранительным органам подключалась Национальная гвардия США. Примерно в 40 городах, включая Вашингтон и Нью-Йорк, вводился комендантский час.