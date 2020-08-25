Байден и Харрис пообещали регулярно проходить тесты на коронавирус

Кандидаты в президенты США от Демократической партии Джозеф Байден и в вице-президенты Камала Харрис будут на регулярной основе сдавать анализы на коронавирусную инфекцию. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил представитель избирательной кампании демократов Эндрю Бейтса.

Он заверил, что штаб немедленно оповестит общественность и СМИ в случае выявления коронавируса у Байдена или Харрис. Сотрудники штаба, которые регулярно контактируют с кандидатами, также будут сдавать анализы регулярно. "Это объявление является новым шагом, который демонстрирует приверженность Джо Байдена и Камалы Харрис обещанию предать забвению катастрофическое и неправильное управление Трампом во время наихудшего кризиса в области здравоохранения за 100 лет", - отметил Бейтс.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который производит подсчеты на основе сводок американских властей, Всемирной организации здравоохранения и других официальных источников, в США зафиксировано свыше 5,73 млн случаев заражения коронавирусом, умерли 177 118 человек.

Байден и Харрис на прошедшем с 17 по 20 августа Национальном съезде Демократической партии дали согласие баллотироваться на пост президента и вице-президента США на предстоящих выборах, которые запланированы на 3 ноября. Кандидатом от республиканцев выдвинут действующий глава государства Дональд Трамп.