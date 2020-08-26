В Техасе и Луизиане 585 тыс. человек должны эвакуироваться из-за урагана "Лаура"

Власти штатов Техас и Луизиана предписали эвакуироваться примерно 585 тыс. местных жителей в связи с приближением урагана "Лаура", который пока находится в Мексиканском заливе. Об этом сообщило во вторник агентство Associated Press, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как оно отмечает, около 385 тыс. человек должны покинуть прибрежные города в Техасе, порядка 200 тыс. - в Луизиане.

Во вторник тропический шторм "Лаура" усилился до урагана. Скорость ветра в пределах атмосферного явления составляет около 33,5 м/с и продолжает расти. Ураган движется на северо-запад со скоростью 7,1 м/с.

Согласно последним оценкам Национального центра по наблюдению за ураганами США, "Лаура" достигнет побережья Техаса и Луизианы в среду. К этому времени ураган может усилиться до третьей степени из пяти возможных по шкале Саффира - Симпсона. Это означает, что речь идет о порывах ветра такой силы, при которых могут быть повалены деревья, нанесены повреждения постройкам.