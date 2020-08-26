Состояние главы Amazon Джеффа Безоса достигло $200 млрд

Состояние богатейшего в мире человека, главы американской корпорации Amazon Джеффа Безоса достигло $199,7 млрд, что является рекордным показателем для бизнесмена. Об этом в среду сообщил журнал Forbes, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Издание указало, что в ходе торгов акций Amazon во вторник состояние Безоса даже превысило отметку в $200 млрд, но к их закрытию оно чуть сократилось. Согласно журналу, с начала пандемии бумаги бизнесмена, которому принадлежат 11% акций компании, подорожали больше чем на 55%. За последние 12 месяцев владелец крупнейшего в мире онлайн-ретейлера разбогател на $86 млрд.

Безос занимает первое место в списке богатейших людей мира журнала Forbes с 2018 года. На второй строчке в рейтинге издания на данный момент располагается один из основателей корпорации Microsoft Билл Гейтс с состоянием в $115,5 млрд. На третьей позиции находится генеральный директор французской группы компаний LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) Бернар Арно, чье состояние оценивается в $113,2 млрд.

Amazon, продающая товары и услуги через интернет, была основана Безосом в США в 1994 году. От продажи книг и музыкальных пластинок корпорация постепенно перешла к торговле видеозаписями, видеоиграми и бытовой электроникой, а также первой в США предложила пользователям своего сайта услугу платного скачивания фильмов с возможностью их просмотра без подключения к интернету.