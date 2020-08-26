Трамп посылает нацгвардию в штат Висконсин для восстановления правопорядка

Президент США Дональд Трамп направит федеральные силы и военнослужащих Национальной гвардии США в город Кеноша, расположенный в штате Висконсин, для пресечения беспорядков, возникших там после того, как полицейские ранили 29-летнего афроамериканца Джейкоба Блейка. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, он сообщил в своем Twitter.

Американский лидер отметил, что он сделает это в среду, 26 августа.

«Я отправлю [представителей] федеральных правоохранительных органов и национальной гвардии в Кеношу (штат Висконсин), чтобы восстановить правопорядок!» — написал Трамп.