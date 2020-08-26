Комендантский час в Кеноше будет действовать до 30 августа

США 26 августа 2020 23:57 (UTC+04:00)
Комендантский час в Кеноше будет действовать до 30 августа

Комендантский час будет действовать в городе Кеноша (штат Висконсин) до воскресенья в связи с беспорядками. Об этом заявил окружной шериф Дэвид Бет на пресс-конференции, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы планируем, что комендантский час будет до воскресенья. Это может измениться", - сказал он. Бет пояснил, что комендантский час будет начинаться с 19:00. Шериф не исключил, что такая мера будет действовать и после воскресенья.

Шеф полиции города Дэниел Мискинис отметил, что в ночь на среду в Кеноше во время беспорядков имели место поджоги, случаи вандализма и мародерства.

Беспорядки в Кеноше начались, после того как 23 августа полицейский несколько раз выстрелил в спину афроамериканцу Джейкобу Блейку. В город были направлены подразделения Национальной гвардии штата Висконсин, для разгона толпы полиция применила слезоточивый газ.

В ночь на среду 17-летний американец во время беспорядков в Кеноше застрелил двух человек. Он уже задержан.

В мае убийство полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота) спровоцировало массовые протесты по всей стране под лозунгом "Жизни темнокожих имеют значение". Во время протестов для наведения порядка к местным правоохранительным органам подключалась Национальная гвардия США. Примерно в 40 городах, включая Вашингтон и Нью-Йорк, вводился комендантский час.

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