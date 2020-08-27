Спецслужбы США заявили, что хакеры из КНДР крадут средства из банков по всему миру

Хакеры из КНДР взламывают компьютерные сети банков по всему миру с целью украсть деньги со счетов их клиентов, а также заставить банкоматы выдавать все имеющиеся в них наличные купюры. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, говорится в распространенном Национальным объединенным центром кибербезопасности и коммуникаций (при Министерстве внутренней безопасности США) совместном заявлении американских госструктур, среди которых Минфин и ФБР.

"С февраля 2020 года Северная Корея возобновила атаки на банки в нескольких странах с целью проведения мошеннических международных денежных переводов и обналичивания средств через банкоматы", - говорится в документе.

Правоохранительные органы США обвинили Разведывательное управление Генерального штаба Корейской народной армии в проведении хакерской кампании под названием Fast Cash (буквально "быстрые наличные деньги"). Вашингтон считает, что она началась в 2016 году, а в последнее время стала более масштабной и изощренной.

В конце мая власти КНДР отвергли обвинения США в якобы исходящей со стороны Пхеньяна киберугрозе в адрес Вашингтона. В МИД республики заявили, что "хакерские атаки не имеют никакого отношения к народной республике", вопреки утверждениям США.