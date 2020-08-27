Аэропорт Техаса отменил более 60% рейсов из-за урагана "Лаура"

Более 60% всех рейсов в крупнейшем аэропорту штата Техас отменены в среду в связи с приближением урагана "Лаура". Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, свидетельствует информация, размещенная на сайте FlightAware, отслеживающем передвижения воздушных судов.

По данным специализированного сайта, аэропорт Хьюстона отменил отправление 212 авиарейсов (61%), задержав 11 авиарейсов (3%). При этом международный аэропорт отменил прием 201 рейса (62%), отложив приземление 17 рейсов (5%).

Агентство Associated Press передает о закрытии автозаправочных станций на побережье Мексиканского залива в штатах Техас и Луизиана. Жители прибрежных районов заполнили автобусные терминалы, спеша покинуть зону, на которую в ближайшие часы придется основной удар "Лауры". Владельца магазинов в спешке забивают щитами ДСП витрины.

Как сообщил в среду Национальный центр США по наблюдению за ураганами, скорость ветра в пределах атмосферного явления возросла с 61 м/с до 64,8 м/с, что соответствует четвертой категории по шкале Саффира - Симпсона. Ураган находится в 250 км к югу от города Лейк-Чарльз в штате Луизиана и движется в северо-западном направлении со скоростью 6,7 м/с.

Штормовое предупреждение объявили для жителей устья реки Миссисипи и прибрежных районов двух штатов. Власти Техаса и Луизианы предписали 585 тыс. местных жителей эвакуироваться в связи с приближением "Лауры".

Сезон ураганов обычно продолжается в Атлантике полгода - с начала июня до конца ноября. Атмосферное явление классифицируется как тропический шторм и получает собственное имя, если скорость ветра в его пределах достигает около 17,5 м/с. При скорости ветра 33 м/с и более шторм становится ураганом.