При беспорядках в Миннеаполисе разбили витрины и сожгли четыре магазина

Неизвестные в Миннеаполисе (штат Миннесота) в ночь на четверг подожгли четыре магазина во время беспорядков, возникших на фоне слухов о том, что полицейские в местном торговом центре застрелили подозреваемого в убийстве.

Как сообщила газета Star Tribune, для пресечения беспорядков в городе был введен комендантский час и развернуто подразделение Национальной гвардии США, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Поводом для беспорядков стали слухи о том, что полицейские в торговом центре Nicollet Mall застрелили темнокожего, подозреваемого в убийстве, сообщила газета. Полиция практически сразу же распространила видео, на котором видно, что человек совершил самоубийство, однако это не успокоило толпу, которая начала бить витрины магазинов и занялась грабежами. Стражи порядка, по данным газеты, произвели несколько задержаний, однако их точное число пока не названо.