В США число погибших из-за урагана возросло до трех
Число погибших из-за урагана "Лаура", обрушившегося на штаты Техас и Луизиана в США, возросло до трех. Об этом в четверг сообщила телекомпания СNN, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По ее данным, в округе Акадия Пэриш дерево упало на дом, в результате чего погиб 60-летний мужчина. Еще один человек погиб в округе Джексон Пэриш при аналогичных обстоятельствах.
Ранее телеканал NBC информировал о гибели 14-летней девочки в округе Вернон Пэриш.
Ураган четвертой категории "Лаура" обрушился на побережье США в четверг утром, после чего он начал ослабевать. В настоящее время "Лаура" является ураганом первой категории. Максимальная скорость ветра в его пределах составляет 33,3 м/с, он движется в северном направлении со скоростью 7,2 м/c.
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