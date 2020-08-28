На химическом заводе в Луизиане произошла утечка хлора

Утечка хлора произошла на химическом заводе на юго-западе американского штата Луизиана после того, как на побережье Мексиканского залива обрушился ураган "Лаура". Об этом в четверг сообщил местный телеканал KPLC, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

На данный момент сотрудники профильных служб штата совместно с руководителями завода пытаются локализовать утечку.

Губернатор Луизианы Джон Бел Эдвардс написал в Twitter, что людям, находящимся рядом с местом происшествия, необходимо не покидать своего места пребывания, закрыть окна и двери, а также выключить кондиционеры.

Он добавил, что людям не стоит выходить на улицу и следует ждать "дополнительных указаний от местных властей".

Как уточнили в полиции, инцидент произошел на химзаводе компании BioLab. Некоторые дороги у предприятия перекрыты из-за последствий урагана.

На химзаводе производят компоненты чистящих средств. Как сообщали ранее местные СМИ, на предприятии произошел пожар.