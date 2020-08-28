Трамп обвинил НБА в политизации спорта

Президент США Дональд Трамп подверг критике американскую Национальную баскетбольную ассоциацию (НБА), выразив мнение, что она занимается политизацией спорта. Таким образом глава администрации США отреагировал на решение НБА перенести часть своих матчей плей-офф в знак протеста против продолжающихся в стране случаев гибели темнокожих граждан от рук полицейских, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Я не располагаю значительным объемом информации о протесте НБА. Знаю, что их рейтинги [популярности] были очень плохими, потому что люди, как мне кажется, немного устали от НБА, откровенно говоря. <...> Жаль. Они превратились чуть ли не в политическую организацию. Ничего хорошего в этом нет. Не думаю, что это хорошо для спорта или страны", - заявил Трамп.

Президент не стал отвечать на вопрос, видел ли он запись инцидента, произошедшего ранее в Кеноше (штат Висконсин) и вызвавшего нынешнее решение игроков НБА. В Кеноше 23 августа полицейский несколько раз выстрелил в спину афроамериканцу Джейкобу Блейку при задержании в связи с его неподчинением стражам порядка. Случившееся повлекло за собой акции протеста и массовые волнения в Кеноше.