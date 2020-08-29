Пентагон дополнил список китайских компаний, против которых США могут ввести санкции
Пентагон в пятницу добавил еще 11 компаний из КНР в список юридических лиц, ведущих деятельность в США и связанных, по мнению Вашингтона, с китайской военной отраслью, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Сегодня Минобороны опубликовало наименования дополнительных "коммунистических китайских военных компаний", действующих прямо или косвенно в США", - говорится в пресс-релизе, распространенном Пентагоном.
Изначальный список был составлен и направлен в Конгресс США в июне, в него вошли 20 компаний, в том числе Huawei. Попадание в список не влечет за собой автоматическое введение санкций, однако, согласно упомянутому закону, американский президент может ввести рестрикции в отношении компаний, попавших в этот перечень.
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