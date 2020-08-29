Маск сообщил об успешной имплантации чипов Neuralink в мозг свиньи

США 29 августа 2020 06:18 (UTC+04:00)
Маск сообщил об успешной имплантации чипов Neuralink в мозг свиньи

Специалисты компании Neuralink разработали беспроводную версию одноименного нейроинтерфейса, которая была успешно имплантирована в мозг двух свиней и затем извлечена без вреда для животных. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, заявил Илон Маск на онлайн пресс-конференции, проходившей в штаб-квартире Neuralink.

"За последний год мы значительно упростили наши системы: теперь они умещаются в чип, занимающий меньше места, чем монета, и его можно полностью скрыть при имплантации. Он полностью сольется с костью черепа и будет невидимым извне, работая целый день без подзарядки", - сказал предприниматель.

По его словам, разработанные прототипы и усовершенствованная модель робота для их автоматизированной имплантации были успешно проверены на двух свиньях. Установленные чипы позволяют ученым следить за активностью осязательных центров мозга животного по беспроводному каналу связи, отслеживая то, чего касается свинья своим пятачком.

Для демонстрации безопасности этих устройств нейрофизиологи извлекли имплант из мозга одной из особей, не повредив ее мозг. Как отметил Маск, второй чип работает в голове второго животного на протяжении уже нескольких месяцев, не вызывая отторжения и других проблем. Впоследствии исследователи имплантировали сразу два чипа в мозг одной из свиней, что подтвердило возможность параллельной работы сразу нескольких устройств.

Помимо этого, ученые успешно модифицировали работу нескольких цепочек нейронов, используя имплантированные чипы и электроды для стимуляции активности отдельных нервных клеток. Это позволит в перспективе использовать подобные устройства для борьбы с эпилепсией, параличом и другими болезнями, при которых работа головного или спинного мозга нарушается.

Стоимость устройств
Маск предполагает, что разрабатываемое компаний Neuralink устройство для считывания данных о мозговой деятельности и влияния на нее будет в перспективе стоить несколько тысяч долларов.

Маск показал устройство, получившее название Link. Его предполагается вживлять в человеческий череп. По словам Маска, оно "размером с большую монету". Планируется, что Link будет считывать информацию, касающуюся работы мозга, с помощью подключаемых к нему нитей тоньше человеческого волоса. В перспективе устройство, предположительно, можно будет применять для влияния на работу мозга, в частности с целью лечения различных нарушений.

"Думаю, сначала оно будет довольно дорогим, - отметил Маск, говоря о стоимости Link. - Цена очень быстро снизится". "Думаю, мы хотели бы, чтобы стоимость снизилась до нескольких тысяч долларов, включая проводимую в автоматическом режиме хирургическую операцию", - отметил Маск.

Продемонстрировано также было оборудование, с помощью которого, как ожидается, будут делать такие операции. "Мы хотим, чтобы система была полностью автоматизированной", - сказал Маск. Он заверил, что операция является безопасной, а наличие устройства незаметно для окружающих. На презентации показали свиней, которым ранее вживили Link.

"Мы не пытаемся привлечь средства", - сказал Маск, говоря о целях презентации. "Главная задача - убедить замечательных людей работать в Neuralink и помочь нам довести работу над устройством до конца, сделать его доступным и надежным", - пояснил предприниматель.

Клинические испытания
Специалисты компании Neuralink попытаются вернуть паралитикам способность самостоятельно двигаться и общаться с окружающими в рамках первой серии клинических испытаний нейроинтерфейсов Neuralink, заявил Маск.

"Многие из этих людей не могут управлять даже мускулами на лице, и поэтому мы изначально попытаемся научить их общаться с окружающими или управлять работой компьютера через нейроинтерфейс. В более далекой перспективе мы попытаемся полностью вернуть им подвижность, используя наши технологии для обхода поврежденной части позвоночника", - сказал он.

Кибербудущее человечества
Стартап Neuralink был создан Илоном Маском четыре года назад для объединения усилий ведущих специалистов в области разработки нейроинтерфейсов и разработки устройств, позволяющих имплантировать почти неограниченное число электродов в мозг.

Год назад американский бизнесмен представил первые результаты его работы, в том числе два набора электродов и чипов, преобразующих нервные импульсы в понятные для компьютера сигналы, а также специального робота, способного проводить операции по их имплантации в полностью автоматическом режиме.

Первые прототипы этих электродов и чипов были имплантированы в мозг нескольких крыс и соединены с компьютером при помощи обычного USB-кабеля. Как оказалось, даже первые версии Neuralink способны считывать очень чистый сигнал даже в том случае, если нервные клетки вырабатывают импульсы очень быстро. Новая версия устройства, получившая имя Neuralink 0.9, работает по беспроводному каналу связи и является полностью автономной.

Подобные интерфейсы, как пишут ученые, можно применять для подключения "новых" конечностей к мозгу, наблюдений за работой нервной ткани у эпилептиков, носителей рассеянного склероза и болезни Паркинсона и других недугов, нарушающих нормальную передачу сигналов между нейронами. Как отметил Маск, прототипы Neuralink уже получили предварительное одобрение от регулирующих органов, что позволит использовать их в клинических испытаниях в ближайшее время.

В далекой перспективе, по мнению Маска, эти нейроинтерфесы позволят человеку стать киборгом, способным противостоять искусственному интеллекту, а также помогут людям научиться напрямую управлять компьютером при помощи силы мысли.

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
В Азербайджане выявлено 142 новых случая инфицирования коронавирусом, выздоровели 97 человек
В Азербайджане выявлено 142 новых случая инфицирования коронавирусом, выздоровели 97 человек
В Азербайджане со старых газовых счетчиков на новые переведены данные на 1 миллион манатов (ФОТО)
В Азербайджане со старых газовых счетчиков на новые переведены данные на 1 миллион манатов (ФОТО)
Минэкологии Азербайджана о получении охотничьих лицензий
Минэкологии Азербайджана о получении охотничьих лицензий
Loading Bars
Лента новостей
Исследователь из Китая арестован в США по обвинению в нарушении коммерческой тайны США 06:54
В Аргентине зарегистрировано рекордное число заражений коронавирусом за сутки Другие страны 06:39
Маск сообщил об успешной имплантации чипов Neuralink в мозг свиньи США 06:18
Власти Доминиканы до середины октября продлили режим ЧП из-за коронавируса Другие страны 05:57
Судно с мигрантами, которое профинансировал Бэнкси, сообщило о чрезвычайном положении Европа 05:33
Бразилия приостанавливает борьбу с вырубкой лесов Амазонии Другие страны 05:15
Apple удалила аккаунт разработчика игр Epic Games из магазина App Store ИКТ 04:54
Боливия с 1 сентября частично возобновит регулярное международное авиасообщение Транспорт 04:36
В Перу продлили чрезвычайное положение из-за коронавируса до 30 сентября Другие страны 04:17
В Латвии пройдут внеочередные выборы в Рижскую думу Европа 03:55
Футболист "Локомотива" Миранчук перешел в "Аталанту" за €14,5 млн Спорт 03:38
Военный вертолет разбился в США США 03:20
Канада продлила запрет на въезд иностранцев в страну до 30 сентября Другие страны 03:20
Число жертв тропического шторма "Лаура" в Гаити возросло до 31 Другие страны 02:59
Руководство «Барселоны» отказалось обсуждать с Месси его уход Спорт 02:37
В США число жертв урагана "Лаура" выросло до 14 США 02:12
Полицейские сняли наручники с парализованного в больнице афроамериканца Блейка США 01:53
Раскрыт убийца 39 найденных в грузовике вьетнамцев Европа 01:31
Первый случай повторного заражения коронавирусом подтвердили в США США 01:07
В Москве за сутки умерли 12 пациентов с коронавирусом Россия 00:45
Количество заражений коронавирусом в Индии побило суточный рекорд Другие страны 00:24
Пентагон дополнил список китайских компаний, против которых США могут ввести санкции США 00:02
Отель в "Башне Трампа" в Ванкувере закрывается из-за банкротства компании-оператора Бизнес 28 августа 23:41
Крупнейший в мире производитель сельхозтехники откроет завод в Казахстане Бизнес 28 августа 23:19
МИД Грузии: Отозванный посол вернется в Киев при необходимости Грузия 28 августа 23:05
Всемирный банк: Из-за внутренних нарушений в Банке Азербайджан упал в рейтинге Doing Business Экономика 28 августа 23:02
Азербайджанский Xalq Bank увеличил активы Финансы 28 августа 22:43
Торговые отношения Азербайджана и Испании стали более сбалансированными Финансы 28 августа 22:40
Минюст США закрыл доступ к трем сайтам иранских компаний, поставлявших топливо Венесуэле США 28 августа 22:38
МСОП об объектах Туркменистана, которые могут быть включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО Туркменистан 28 августа 22:13
В Тбилиси появятся десять транзитных автобусных коридоров Транспорт 28 августа 21:52
В МИД Ирана отреагировали на отставку премьера министра Японии Политика 28 августа 21:19
Кандидат в премьеры Ливана Тамам Салям отказался возглавить правительство Израиль 28 августа 21:11
Новый молодежный ресурсный центр открыт в Алматы Казахстан 28 августа 21:08
В Баку обсудили сотрудничество Азербайджана с Кувейтом (ФОТО) Политика 28 августа 20:38
Muğan Bank - о преимуществах и условиях проекта MuganHub Финансы 28 августа 20:10
Азербайджанское кредитное бюро предоставляет новую услугу Финансы 28 августа 20:04
Эксклюзивное интервью! Митяй из "Джентльменов удачи": Родной поселок Гарачухур и азербайджанский язык (ФОТО) Интервью 28 августа 19:52
Завод по производству полипропилена в Казахстане будет полностью цифровизован Бизнес 28 августа 19:14
В Азербайджане выявлено 142 новых случая инфицирования коронавирусом, выздоровели 97 человек Общество 28 августа 19:09
В Азербайджане продолжается Конкурс "Кубок моря" (ФОТО/ВИДЕО) Политика 28 августа 19:02
Реза Дегати показал во Франции фотографии, снятые в Азербайджане (ФОТО) Культура 28 августа 18:58
В Кахетии открылось новое предприятие по переработке фундука Бизнес 28 августа 18:49
О влиянии пандемии COVID-19 на строительство газохимического комплекса в Казахстане Бизнес 28 августа 18:19
Почти все штрафники ОПЕК+ представили графики компенсации перепроизводства нефти Энергетика 28 августа 18:15
Зависимость от вендоров не делает компанию успешной - Robertson&Blums Финансы 28 августа 18:14
Брайза: Минская группа ОБСЕ в настоящее время не может исполнять свою роль посредника Политика 28 августа 18:12
Участие Литвы в общем экспорте Азербайджана выросло Бизнес 28 августа 17:56
Карантин в Азербайджане должен длиться до создания вакцины — депутат Политика 28 августа 17:56
Рост мирового потребления и спроса на нефть - как факторы, поддерживающие нацвалюту Казахстана Казахстан 28 августа 17:45
Расширяются внешнеторговые операции между Азербайджаном и Польшей Бизнес 28 августа 17:27
В Азербайджане со старых газовых счетчиков на новые переведены данные на 1 миллион манатов (ФОТО) Общество 28 августа 17:26
Kawasaki Heavy Industries Ltd и "Туркменгаз" обсудили ход строительства завода про производству бензина Энергетика 28 августа 17:25
Минэкологии Азербайджана о получении охотничьих лицензий Общество 28 августа 17:14
"Лукойл" смог восстановить добычу нефти в рамках сделки ОПЕК+ в течение суток Энергетика 28 августа 17:14
Растет экспорт азербайджанской продукции в Люксембург Бизнес 28 августа 17:08
В национальных парках Азербайджана отведены места для пикников Общество 28 августа 17:03
Президент Грузии поздравила Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиеву Политика 28 августа 16:58
Хрупкое искусство азербайджанского художника (ФОТО) Культура 28 августа 16:56
Определены победители тендеров, проводимых в рамках проектов KfW в Азербайджане Бизнес 28 августа 16:53
"Лукойл" полностью остановил добычу газа на проекте Гиссар в Узбекистане Узбекистан 28 августа 16:51
Возможность проведения свадеб будет зависеть от эпидемиологической ситуации - Муса Гулиев Общество 28 августа 16:48
Во Франции неизвестные украли из инкассаторской машины несколько миллионов евро Европа 28 августа 16:43
Китай приветствовал недавнее соглашение, заключенное между Ираном и МАГАТЭ Ядерная программа 28 августа 16:40
Азербайджанская община Нагорного Карабаха запустила проект, посвященный событиям в Ханкенди (ВИДЕО) Нагорно-карабахский конфликт 28 августа 16:39
Завтра на одном из участков основного проспекта Баку будет ограничено движение Общество 28 августа 16:35
В январе-июле Грузия увеличила импорт зерновых и бобовых из Турции Турция 28 августа 16:33
Судостроительно-судоремонтный завод «Балкан» Туркменистана произвел ремонтные работы различной сложности Транспорт 28 августа 16:30
Возобновление обучения в Азербайджане должно соответствовать эпидемиологической ситуации - депутат Общество 28 августа 16:26
Аппарат омбудсмена: Информация о приостановлении деятельности Сабины Алиевой не соответствует действительности Политика 28 августа 16:21
В Азербайджане создается институт независимых экспертов по аграрному страхованию Бизнес 28 августа 16:19
Эльхан Алескеров: Армения намерена создать подобие гитлеровского фольксштурма Политика 28 августа 16:13
С начала 2020 г. в Азербайджане заключено 20 837 браков Общество 28 августа 16:07
Беларусь намерена начать клинические испытания вакцины России от коронавируса в сентябре Европа 28 августа 16:00
В отношении экс-главврача Клинического медцентра № 1 расследование не ведется - Генпрокуратура Азербайджана Происшествия 28 августа 15:51
Пользователи первого в Азербайджане финансового хаба получат ряд бесплатных услуг Финансы 28 августа 15:41
В Баку для учащихся школ должны быть выделены специальные автобусы - эксперт Общество 28 августа 15:35
Во избежание роста заражений карантин должен быть продолжен – депутат Общество 28 августа 15:27
Пандемия способствовала открытию новых логистических возможностей поставок "Нэфис Косметикс" в Туркменистан Бизнес 28 августа 15:24
Виртуальный тур по азербайджанскому музею из любой точки мира Культура 28 августа 15:23
Они стали малыми предпринимателями при поддержке Yelo Bank (РЕПОРТАЖ ) Общество 28 августа 15:21
В январе-июле Китай увеличил импорт стали из Турции Турция 28 августа 15:20
Инвесторы из Германии вложили $25 млн в банк «Ипак йули» Узбекистан 28 августа 15:19
В Узбекистане снизился спрос на турецкие кожаные изделия Турция 28 августа 15:19
В Турции выросла доля ГЭС в производстве электроэнергии Энергетика 28 августа 15:17
ЦБ Азербайджана проведет аукцион на торговой площадке Bloomberg Финансы 28 августа 15:15
Резня в Баллыгая - одно из самых жестоких преступлений Армении против азербайджанцев (ФОТО) Политика 28 августа 14:53
Число новых случаев коронавируса в Грузии увеличилось за сутки на восемь Грузия 28 августа 14:40
Названы объемы перевалки грузов из Испании через порты Турции Турция 28 августа 14:40
Ученые назвали витамин, который может подавлять размножение коронавируса Другие страны 28 августа 14:39
МИД: Попытка Армении воспользоваться ситуацией вокруг Гургена Алавердяна обречена на провал Политика 28 августа 14:37
Франция приветствовала соглашение между Ираном и Агентством по атомной энергии Ядерная программа 28 августа 14:30
В Баку демонтируется ж/д мост на Хырдаланской дороге (ФОТО) Общество 28 августа 14:10
"Нэфис Косметикс" планирует расширить торговые связи с Туркменистаном Бизнес 28 августа 14:03
В Израиле 62 тысячи частных предпринимателей получат дотацию за два месяца Израиль 28 августа 13:53
Главный инфекционист Азербайджана: Переболевшие коронавирусом могут заразиться повторно Общество 28 августа 13:42
Завтра днем в Баку местами возможен кратковременный дождь Общество 28 августа 13:38
Число электронных услуг минтруда Азербайджана будет доведено до 100 - министр Общество 28 августа 13:32
Генпрокуратура Азербайджана о правилах приема на работу в органы прокуратуры (ВИДЕО) Общество 28 августа 13:30
EPDK о турецких компаниях-импортерах LPG Энергетика 28 августа 13:10
Все новости