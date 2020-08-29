Маск сообщил об успешной имплантации чипов Neuralink в мозг свиньи

Специалисты компании Neuralink разработали беспроводную версию одноименного нейроинтерфейса, которая была успешно имплантирована в мозг двух свиней и затем извлечена без вреда для животных. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, заявил Илон Маск на онлайн пресс-конференции, проходившей в штаб-квартире Neuralink.

"За последний год мы значительно упростили наши системы: теперь они умещаются в чип, занимающий меньше места, чем монета, и его можно полностью скрыть при имплантации. Он полностью сольется с костью черепа и будет невидимым извне, работая целый день без подзарядки", - сказал предприниматель.

По его словам, разработанные прототипы и усовершенствованная модель робота для их автоматизированной имплантации были успешно проверены на двух свиньях. Установленные чипы позволяют ученым следить за активностью осязательных центров мозга животного по беспроводному каналу связи, отслеживая то, чего касается свинья своим пятачком.

Для демонстрации безопасности этих устройств нейрофизиологи извлекли имплант из мозга одной из особей, не повредив ее мозг. Как отметил Маск, второй чип работает в голове второго животного на протяжении уже нескольких месяцев, не вызывая отторжения и других проблем. Впоследствии исследователи имплантировали сразу два чипа в мозг одной из свиней, что подтвердило возможность параллельной работы сразу нескольких устройств.

Помимо этого, ученые успешно модифицировали работу нескольких цепочек нейронов, используя имплантированные чипы и электроды для стимуляции активности отдельных нервных клеток. Это позволит в перспективе использовать подобные устройства для борьбы с эпилепсией, параличом и другими болезнями, при которых работа головного или спинного мозга нарушается.

Стоимость устройств

Маск предполагает, что разрабатываемое компаний Neuralink устройство для считывания данных о мозговой деятельности и влияния на нее будет в перспективе стоить несколько тысяч долларов.

Маск показал устройство, получившее название Link. Его предполагается вживлять в человеческий череп. По словам Маска, оно "размером с большую монету". Планируется, что Link будет считывать информацию, касающуюся работы мозга, с помощью подключаемых к нему нитей тоньше человеческого волоса. В перспективе устройство, предположительно, можно будет применять для влияния на работу мозга, в частности с целью лечения различных нарушений.

"Думаю, сначала оно будет довольно дорогим, - отметил Маск, говоря о стоимости Link. - Цена очень быстро снизится". "Думаю, мы хотели бы, чтобы стоимость снизилась до нескольких тысяч долларов, включая проводимую в автоматическом режиме хирургическую операцию", - отметил Маск.

Продемонстрировано также было оборудование, с помощью которого, как ожидается, будут делать такие операции. "Мы хотим, чтобы система была полностью автоматизированной", - сказал Маск. Он заверил, что операция является безопасной, а наличие устройства незаметно для окружающих. На презентации показали свиней, которым ранее вживили Link.

"Мы не пытаемся привлечь средства", - сказал Маск, говоря о целях презентации. "Главная задача - убедить замечательных людей работать в Neuralink и помочь нам довести работу над устройством до конца, сделать его доступным и надежным", - пояснил предприниматель.

Клинические испытания

Специалисты компании Neuralink попытаются вернуть паралитикам способность самостоятельно двигаться и общаться с окружающими в рамках первой серии клинических испытаний нейроинтерфейсов Neuralink, заявил Маск.

"Многие из этих людей не могут управлять даже мускулами на лице, и поэтому мы изначально попытаемся научить их общаться с окружающими или управлять работой компьютера через нейроинтерфейс. В более далекой перспективе мы попытаемся полностью вернуть им подвижность, используя наши технологии для обхода поврежденной части позвоночника", - сказал он.

Кибербудущее человечества

Стартап Neuralink был создан Илоном Маском четыре года назад для объединения усилий ведущих специалистов в области разработки нейроинтерфейсов и разработки устройств, позволяющих имплантировать почти неограниченное число электродов в мозг.

Год назад американский бизнесмен представил первые результаты его работы, в том числе два набора электродов и чипов, преобразующих нервные импульсы в понятные для компьютера сигналы, а также специального робота, способного проводить операции по их имплантации в полностью автоматическом режиме.

Первые прототипы этих электродов и чипов были имплантированы в мозг нескольких крыс и соединены с компьютером при помощи обычного USB-кабеля. Как оказалось, даже первые версии Neuralink способны считывать очень чистый сигнал даже в том случае, если нервные клетки вырабатывают импульсы очень быстро. Новая версия устройства, получившая имя Neuralink 0.9, работает по беспроводному каналу связи и является полностью автономной.

Подобные интерфейсы, как пишут ученые, можно применять для подключения "новых" конечностей к мозгу, наблюдений за работой нервной ткани у эпилептиков, носителей рассеянного склероза и болезни Паркинсона и других недугов, нарушающих нормальную передачу сигналов между нейронами. Как отметил Маск, прототипы Neuralink уже получили предварительное одобрение от регулирующих органов, что позволит использовать их в клинических испытаниях в ближайшее время.

В далекой перспективе, по мнению Маска, эти нейроинтерфесы позволят человеку стать киборгом, способным противостоять искусственному интеллекту, а также помогут людям научиться напрямую управлять компьютером при помощи силы мысли.