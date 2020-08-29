В Секретной службе США растет число заражений коронавирусом из-за поездок Трампа

Поездки президента США Дональда Трампа и вице-президента Майкла Пенса по стране в условиях коронавируса, в том числе на различные предвыборные мероприятия, привели к росту случаев заражения новым коронавирусом среди сотрудников Секретной службы, обеспечивающей безопасность первых лиц государства. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщает газета The Washington Post.

Издание со ссылкой на неназванные источники сообщает о том, что за последние два месяца десятки сотрудников ведомства, сопровождавших в поездках Пенса, либо заболели, либо были отправлены на карантин, поскольку вступали в контакт с заболевшими. Газета приводит также в качестве примера поездку Трампа по Флориде, во время которой пятерых сотрудников службы пришлось срочно заменить, поскольку у одного из них оказался положительный результат теста на коронавирус, а остальные вступали с ним в контакт. Издание отмечает еще ряд подобных эпизодов, а также ссылается на внутреннюю корреспонденцию ведомства, в которой также говорилось, что количество выявленных случаев заражения среди сотрудников растет.

Хотя само ведомство объясняет такие цифры увеличением количества проводимых тестов, опрошенные The Washington Post эксперты связывают это с тем, что Трамп продолжает проводить массовые мероприятия со своим участием, несмотря на рекомендации врачей ограничить скопление людей в условиях пандемии.

В самой Секретной службе назвать конкретное число заболевших отказались. Официальные представители ведомства заявили в ответ на запрос издания, что все необходимые санитарные нормы соблюдаются. В свою очередь заместитель пресс-секретаря Белого дома Джадд Дир подчеркнул, что президент "очень серьезно относится к обеспечению здоровья и безопасности всех, кто находится в поездках с ним", и занимается организацией мероприятий с его участием.

Ранее власти округа Мекленберг в городе Шарлотт (штат Северная Каролина), где проходил национальный съезд Республиканской партии, информировали, что по меньшей мере четыре участника партийных встреч заразились новым коронавирусом.

Национальный съезд Республиканской партии прошел 24-27 августа. Первая его часть состоялась в городе Шарлотт, затем мероприятия съезда переместились в основном в Вашингтон. На съезде Трамп дал официальное согласие вновь баллотироваться на высший государственный пост. Его выступление в Белом доме, на которое были приглашены около 1,5 тыс. человек, длилось приблизительно 70 минут. Это была одна из самых продолжительных в американской истории речей кандидата в президенты США на общенациональном предвыборном съезде его партии.