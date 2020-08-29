Космический запуск разведывательного аппарата США состоится не ранее 5 сентября

Запуск тяжелой ракеты-носителя Delta IV с секретным аппаратом NROL-44 для Национального управления военно-космической разведки (НУВКР) США отложен и состоится не ранее, чем через семь дней. Об этом сообщила в субботу на своем сайте американская компания United Launch Alliance (ULA), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Изначально старт тяжелой ракеты-носителя Delta IV с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) планировался на 27 августа, но был отложен до субботы в 02:04 по времени восточного побережья США (09:04 мск). Минувшей ночью пуск был отсрочен примерно на полтора часа, а затем отменен "за три секунды до запланированного отрыва от стартового стола". "Требуемое время перед следующей попыткой запуска составляет семь дней", - уточнила ULA.

Деятельность НУВКР, контролирующего разведывательные спутники США, строго засекречена. Официальной информации о предназначении аппарата и о его стоимости нет.

ULA была основана в 2006 году. Ее штаб-квартира расположена в городе Сентенниал (штат Колорадо). Компания является совместным предприятием американских корпораций Boeing и Lockheed Martin.