Трамп намерен обсудить с Нетаньяху возможную продажу ОАЭ истребителей F-35

Президент США Дональд Трамп намерен обсудить с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху возможное соглашение о продаже Объединенным Арабским Эмиратам (ОАЭ) американских истребителей пятого поколения F-35. Об этом сообщил в понедельник зять и старший советник американского лидера Джаред Кушнер, отвечая на вопросы журналистов на борту самолета, совершившего первый прямой рейс из Израиля в ОАЭ. Трансляцию беседы вел телеканал C-SPAN, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Кушнера попросили прокомментировать позицию Нетаньяху, который выступает против данного соглашения. "Премьер-министр Нетаньяху и президент [Трамп] в определенный момент обсудят это", - отметил он.

Роль США в регионе

Кушнер подчеркнул, что Соединенные Штаты по-прежнему готовы помогать Израилю сохранять качественное военно-техническое преимущество в регионе.

Помощник Трампа при этом добавил, что отношениям между США и ОАЭ в сфере обороны более 30 лет. "Отношения в сфере обороны, которые Америка поддерживает с ОАЭ, очень особенные. Можно обеспечивать соблюдение качественного военного преимущества Израиля и одновременно развивать наши военные отношения с ОАЭ", - считает Кушнер.

На прошлой неделе газета The New York Times сообщила, что администрация Трампа ускорила ход переговоров по продаже ОАЭ F-35 и современных беспилотных летательных аппаратов.

Ранее Трамп указал на то, что ОАЭ заинтересованы в покупке у США значительного числа истребителей пятого поколения F-35, а американская администрация изучает такую возможность.

Позиция Израиля

Канцелярия главы израильского кабмина Биньямина Нетаньяху ранее заявила, что соглашение о нормализации отношений между Израилем и ОАЭ не содержит пункта о согласии еврейского государства на сделку по продаже американского оружия ОАЭ. Как подчеркивалось в сообщении, "США ясно дали понять Израилю, что всегда будут следить за сохранением его качественного [военно-технического] преимущества [в регионе]". В канцелярии отметили, что премьер-министр Нетаньяху всегда выступал против продажи F-35 и другого современного оружия любым, за исключением Израиля, государствам Ближнего Востока, включая арабские страны, поддерживающие дипотношения с Израилем.

Вашингтон после войны Судного дня в октябре 1967 года обязался обеспечивать Израилю сохранение военно-технического превосходства в регионе.

Нормализация отношений между ОАЭ и Израилем

Трамп 13 августа сообщил о том, что Израиль и ОАЭ достигли соглашения о полной нормализации двусторонних отношений. Согласно договоренностям, Израиль приостановит распространение своего суверенитета на еврейские поселения на Западном берегу реки Иордан, что предусмотрено американским планом урегулирования палестино-израильского конфликта.

Делегации Израиля и ОАЭ могут уже на текущей неделе подписать двусторонние соглашения, в том числе об инвестициях, туризме, прямых авиарейсах, безопасности, телекоммуникациях, технологиях, энергетике, здравоохранении, культуре, окружающей среде, взаимном учреждении посольств.