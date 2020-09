Врач Трампа подтвердил, что президент США полностью здоров

Лечащий врач президента США Дональда Трампа Шон Конли во вторник подтвердил, что американский лидер здоров, инсульта или микроинсульта у него не было, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Президент остается здоровым, у меня нет опасений относительно его способности выдерживать напряженный график, который его ждет. Как указано в моем последнем отчете, я полагаю, что он останется в состоянии выполнять обязанности президента", - говорится в заявлении врача, распространенном пресс-пулом Белого дома. Конли подчеркнул, что у Трампа не было инсультов, микроинсультов или "каких-либо других острых сердечно-сосудистых заболеваний, как ошибочно сообщали СМИ".

Ранее во вторник Трамп на своей странице в Twitter назвал ложью сообщения о том, что он в недавнем прошлом перенес "серию микроинсультов". Глава Белого дома не пояснил, о каком именно сообщении идет речь, однако до этого телекомпания CNN со ссылкой на готовящуюся к публикации книгу журналиста газеты The New York Times Майкла Шмидта "Дональд Трамп против Соединенных Штатов: борьба с целью остановить президента" (Donald Trump v. The United States: Inside the Struggle to Stop a President) сообщила, что в ноябре прошлого года, когда Трамп совершал поездку в военно-медицинский центр имени Уолтера Рида, вице-президента страны Майкла Пенса попросили быть готовым временно взять на себя президентские полномочия в случае, если главе государства будут проводить медицинские процедуры, требующие наркоза.

В середине ноября прошлого года Трамп посетил центр имени Уолтера Рида. Эта поездка не значилась в официальном графике, распространенном тогда Белым домом, что привело к появлению спекуляций на тему здоровья президента. В Белом доме тогда все подозрения на этот счет отвергли, заявив, что Трамп отправился в госпиталь в рамках ежегодного планового медицинского обследования.