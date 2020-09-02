Расходы Трампа на предвыборную интернет-рекламу превысили $64 млн

Команда президента США Дональда Трампа израсходовала на предвыборную политическую рекламу в Google, видеохостинге YouTube и на других смежных платформах $64,7 млн, превзойдя рекордные по масштабам траты на эти цели экс-мэра Нью-Йорка миллиардера Майкла Блумберга, добивавшегося в нынешнем году выдвижения кандидатом на пост президента США от Демократической партии. Об этом свидетельствуют данные, размещенные во вторник на сайте Google Transparency Report, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

За период с 31 мая 2018 года "Комитет Трампа "Сделать Америку вновь великой" и его предвыборный штаб "Дональд Трамп - в президенты" израсходовали соответственно $37,23 и $27,49 млн, то есть в сумме $64,7 млн - больше, чем Блумберг, потративший в 2020 году $62,19 млн.

Со своей стороны две организации кандидата на пост президента США от Демократической партии Джозефа Байдена - "Байден - в президенты" и "Фонд победы Байдена" - затратили на рекламу на этих платформах в общей сложности $32,58 млн.

Как отметило в связи с этим информационное агентство Bloomberg, предвыборный штаб Трампа успешно использовал целенаправленную политическую рекламу в интернете в ходе избирательной кампании 2016 года, а в ходе нынешней кампании приобретает рекламу на видеохостинге YouTube, в том числе на период непосредственно перед днем голосования 3 ноября.

На предстоящих 3 ноября в США всеобщих выборах будут избраны президент и вице-президент, 35 сенаторов, все 435 членов палаты представителей, 13 губернаторов штатов и территорий, а также местные органы власти.