В США заметили мужчину с реактивным ранцем на высоте 914 метров
В США мужчина с реактивным ранцем пролетел мимо самолета на высоте 914 метров. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РЕН ТВ, сообщил пилот компании American Airlines.
О своем наблюдении пилот рапортовал диспетчеру во время захода на посадку в аэропорту Лос-Анджелеса.
"Мы только что пролетели парня с реактивным ранцем... слева от нас, может быть, в 300 ярдах (274 метра) от нас, примерно на нашей высоте", - говорится в записи, опубликованной телеканалом Fox 11.
Также мужчину с ранцем, предположительно, наблюдал пилот авиакомпании Sky West. Он также сообщил об инциденте диспетчеру.
По данным телеканала, о происходящем известно ФБР.
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