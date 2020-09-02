В США заметили мужчину с реактивным ранцем на высоте 914 метров

В США мужчина с реактивным ранцем пролетел мимо самолета на высоте 914 метров. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РЕН ТВ, сообщил пилот компании American Airlines.

О своем наблюдении пилот рапортовал диспетчеру во время захода на посадку в аэропорту Лос-Анджелеса.

"Мы только что пролетели парня с реактивным ранцем... слева от нас, может быть, в 300 ярдах (274 метра) от нас, примерно на нашей высоте", - говорится в записи, опубликованной телеканалом Fox 11.

Также мужчину с ранцем, предположительно, наблюдал пилот авиакомпании Sky West. Он также сообщил об инциденте диспетчеру.

По данным телеканала, о происходящем известно ФБР.