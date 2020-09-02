Пентагон объявил об успешном проведении испытаний прототипов гиперзвуковых крылатых ракет

Управление перспективных исследовательских программ Министерства обороны США (ДАРПА) и ВВС успешно провели испытания гиперзвуковых крылатых ракет с воздушно-реактивным двигателем (ВРД). Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении ДАРПА, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"ДАРПА и ВВС США объявили сегодня [во вторник] об успешном завершении испытаний двух вариантов концепции гиперзвукового оружия с ВРД (HAWC)", во время которых прототипы были закреплены на фюзеляже самолета-носителя, отмечается в документе. Пентагон "в течение этого календарного года готов приступить к проведению первого испытания в условиях свободного полета". ДАРПА и ВВС США разрабатывают "критически важные технологии для создания эффективных и доступных гиперзвуковых крылатых ракет воздушного базирования", подчеркивается в документе.

Пентагон наравне с гиперзвуковым оружием с ВРД рассматривает разработку планирующих гиперзвуковых блоков с разгонными ускорителями.