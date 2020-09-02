Трамп считает антиамериканскими беспорядки в США и не видит системного расизма в полиции

Президент США Дональд Трамп считает "антиамериканскими" и "политическими" нынешние беспорядки в Соединенных Штатах и не усматривает признаков системного расизма в работе полиции в своей стране. Об этом глава американской администрации сообщил во вторник журналистам при посещении города Кеноша (штат Висконсин), в котором произошли волнения после резонансного случая стрельбы стражем порядка в местного темнокожего жителя Джейкоба Блейка, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Кеноша была разорена в результате бунтов, направленных против полиции, и антиамериканских бунтов", - сказал Трамп. С его точки зрения, случившееся в этом городе представляло собой "в действительности доморощенный террор", а "не акты мирного протеста". "Чтобы остановить политическое насилие, мы должны <...> противостоять радикальной идеологии, которая включает в себя это насилие", - полагает президент США.

Трамп отрицательно ответил на вопрос о том, проявляется ли, по его мнению, системный расизм в деятельности американской полиции. "Я в это не верю. Нет, не верю в это. <...> Нет, совершенно в это не верю", - подчеркнул президент. На его взгляд, "полиция выполняет невероятную работу", но в ее рядах, конечно, встречаются порой и "паршивые овцы". "Подавляющее большинство сотрудников полиции - это честные, отважные и преданные своему делу должностные лица. Когда всплывают утверждения о правонарушениях в полиции <...>, они должны полностью и справедливо расследоваться. Именно этим мы и занимаемся", - убежден Трамп.

Он не ответил прямо на вопрос о том, требуются ли структурные преобразования в работе американской полиции. При этом президент выразил твердую уверенность в том, что граждане США "хотят видеть закон и порядок". "Вот таких преобразований они хотят", - утверждал республиканец Трамп.

Кроме того, он предупредил власти города Портленд (штат Орегон), в котором с мая не утихают волнения, что федеральное правительство США не собирается бесконечно ждать восстановления там правопорядка. "Мы можем решить проблему в Портленде менее чем за час. Надеюсь, они [местные власти] позвонят [и попросят помощи у федерального правительства]", - отметил Трамп. По его прогнозу, "в конце концов они [власти Портленда] позвонят". "Но в какой-то момент, Билл, нам просто придется обеспечить это [восстановление порядка] самим", - добавил Трамп, обращаясь к министру юстиции - генеральному прокурору США Уильяму Барру. Президент, впрочем, тут же заверил, что это его высказывание не следует понимать как свидетельство намерения администрации США направить федеральные силы в Портленд.

Тянущиеся с мая в США беспорядки были спровоцированы гибелью афроамериканца Джорджа Флойда в руках полицейских в Миннеаполисе (штат Миннесота). Примерно в 40 городах США вводился комендантский час.