Власти США одобрили продажу Испании 100 ракет средней дальности на $248 млн

США 3 сентября 2020 03:36 (UTC+04:00)
Власти США одобрили продажу Испании 100 ракет средней дальности на $248 млн

Госдепартамент США одобрил возможную продажу Испании 100 американских ракет класса "воздух - воздух" средней дальности AIM-120C-7/8 AMRAAM, систему наведения, а также сопутствующее оборудования к ним, общая сумма сделки оценивается в $248,5 млн. Об этом сообщило в понедельник Управление по оборонному сотрудничеству и безопасности Министерства обороны США. Оно отвечает за поставки военной техники и оружия за рубеж по межправительственным контрактам, продвижение связей между ВC США и других стран, оказание финансового и технического содействия иностранным партнерам Вашингтона в сфере обороны, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Кроме того, как сообщило управление, Госдеп одобрил возможную продажу Франции четырех турбореактивных двигателей и сопутствующего оборудования к ним для военно-транспортных самолетов средней и большой дальности С-130 Hercules на $350 млн.

По мнению властей США, эти сделки соответствуют интересам национальной безопасности и внешней политики Соединенных Штатов, "помогая улучшить безопасность" союзников по НАТО, которые являются "важной силой в обеспечении мира и стабильности в Европе".

Вашингтонская администрация уже уведомила Конгресс США о принятом ею решении. У законодательной ветви власти США теперь есть 30 дней на изучение этого нового военного контракта и его возможное блокирование.

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