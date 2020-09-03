Трамп намерен лишить федерального финансирования Нью-Йорк, Вашингтон, Сиэтл и Портленд

Президент США Дональд Трамп намерен лишить федерального финансирования такие города, как Нью-Йорк, Вашингтон, Сиэтл (штат Вашингтон) и Портленд (штат Орегон), власти которых не препятствуют "анархии, насилию и разрушениям". Соответствующий меморандум американского лидера распространил в среду Белый дом.

"Моя администрация не позволит направлять доллары из федеральных налогов на финансирование городов, которые позволяют себе превратиться в зоны беззакония", - говорится в документе. Речь идет о городах, находящихся под управлением демократов. Они отказывались от предложений главы Белого дома использовать Нацгвардию при подавлении массовых протестов.

Согласно меморандуму, правительство начинает проверку в отношении выделения федеральных средств Сиэтлу, Портленду, Нью-Йорку и Вашингтону. "Крайне важно, чтобы федеральное правительство пересмотрело использование федеральных фондов юрисдикциями, допускающим анархию, насилие и разрушение в городах Америки", - отметил президент.