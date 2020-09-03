Twitter пометил два сообщения Трампа как нарушающие правила соцсети

Социальная сеть Twitter в четверг пометила два сообщения президента США Дональда Трампа как нарушающие ее правила, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В указанных публикациях глава Белого дома призвал американцев, которые намереваются голосовать на президентских выборах по почте, после этого сходить на избирательный участок и попытаться проголосовать во второй раз.

Трамп объяснил, что таким образом избиратели смогут "убедиться, что отправленный по почте бюллетень подсчитан". "Если это произошло, то проголосовать [вторично] вы не сможете, система голосования по почте сработала как надо. Если же он [бюллетень] не был учтен, голосуйте - это право гражданина", - заключил американский лидер.

"Этот "твит" нарушил правила Twitter по поводу гражданской ответственности и в сфере избирательного права", - указано вместо текста сообщений. "Мы поместили уведомление на два "твита" в этом треде за нарушение нашей политики в сфере гражданской ответственности, в частности за побуждение людей потенциально проголосовать дважды", - разъяснили в Twitter .

Выступая в среду в штате Северная Каролина, Трамп высказался примерно в таком же ключе. Однако его слова были истолкованы рядом местных экспертов и политологов как призыв к избирателям голосовать дважды. После этого Трамп и разместил свое объяснение. Преднамеренное голосование дважды расценивается как уголовное преступление во многих американских штатах.