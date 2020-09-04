Уровень безработицы в США в августе впервые опустился ниже 10% с начала пандемии

Уровень безработицы в США за август сократился до 8,4%, впервые с начала пандемии нового коронавируса опустившись ниже отметки в 10%. Об этом говорится в опубликованном в пятницу ежемесячном докладе американского министерства труда, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Количество рабочих мест при этом увеличилось в этом месяце примерно на 1,4 млн.

Таким образом, сократившаяся в связи с последствиями пандемии занятость в стране растет четыре месяца подряд. Так, в апреле уровень безработицы составлял 14,7%, в мае - 13,3%, в июне - 11,1%, а в июле - 10,2%. Только за май и июнь в США появилось более 7,5 млн новых рабочих мест, что стало рекордом за всю историю страны.

Кроме того, на прошлой неделе число американцев, обратившихся с первичными заявками на получение пособий по безработице, во второй раз с начала пандемии опустилось ниже отметки в 1 млн человек и составило 881 тыс.